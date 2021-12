Jerome Powell: Rezerva Federală a SUA va discuta probabil despre accelerarea reducerii achiziţiilor de obligaţiuni la şedinţa viitoare Indicele dolarului a devenit pozitiv dupa comentariile Powell si a crescut cu 0,1%, la 96,331. Euro s-a depreciat cu 0,1% fata de dolar in urma declaratiei lui Powell, la 1,1279 dolari. Yenul japonez a crescut cu 0,2%, la 113,31 pentru un dolar. ”In acest moment, economia este foarte puternica si presiunile inflationiste sunt mari si, prin urmare, este oportun, in opinia mea, sa luam in considerare incheierea reducerii achizitiilor noastre de active, pe care am anuntat-o de fapt la intalnirea din noiembrie, poate cu cateva luni mai devreme, si ma astept sa discutam despre asta la urmatoarea noastra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Pietele monetare nu mai iau pe deplin in considerare o crestere a dobanzii cheie cu 0,25 puncte procentuale de catre Rezerva Federala pana in iunie 2022 si nu se mai pozitioneaza pentru o majorare de 0,10 puncte procentuale de catre Banca Centrala Europeana pana la sfarsitul anului 2022, asa cum considerau…

