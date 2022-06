Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana (BCE), Banca Nationala Elvetiana si Banca Angliei au luat toate masurile pentru a controla inflatia saptamana trecuta, desi in grade diferite. Inflatia preturilor de consum in zona euro a atins un nou record de 8,1% in mai, iar BCE si-a confirmat intentia…

- Secretara americana a Trezoreriei, Janet Yellen, a atentionat duminica asupra faptului ca o recesiune in SUA nu este ”inevitabila”, la cateva zile dupa o noua crestere a ratei directoare a dobanzii pentru a contracara inflatia, decizie ce starneste insa temeri asupra unei posibile contractii economice,…

- Economistii BofA Securities vad o probabilitate de aproximativ 40% ca economia Statelor Unite sa intre in recesiune anul viitor, inflatia ramanand constant ridicata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rezerva Federala a majorat dobanda de referința cu trei sferturi de punct procentual pentru a stopa creșterea inflației și a prognozat o incetinire a economiei și o creștere a șomajului in lunile urmatoare, anunța Reuters. Majorarea dobanzii a fost cea mai mare operata de banca centrala americana din…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat miercuri cu 75 de puncte procentuale rata dobanzii, la un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, cea mai mare crestere incepand din 1994, pentru a contracara inflatia ridicata. Avand in vedere ca indicele prețurilor de consum din luna mai, care masoara inflația,…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat miercuri cu 75 de puncte procentuale rata dobanzii, la un interval cuprins intre 1,50- si 1,75-, cea mai mare crestere incepand din 1994, pentru a contracara inflatia ridicata. De asemenea, Fed a estimat o incetinire a economiei si un avans al ratei somajului in…

- Zona euro se confrunta concomitent cu socuri economice din cauza razboiului din Ucraina si o crestere a preturilor alimentelor si energiei, exacerbata de conflict, impreuna cu un soc de aprovizionare care decurge din politica Chinei de zero Covid. Acest lucru a generat ingrijorari cu privire la ”stagflatie”,…

- Presedintele Bancii centrale americane (Federal Reserve – Fed), Jerome Powell, a declarat ca economia SUA ramane solida, chiar daca a incetinit cresterea, si a dat asigurari ca nu prezinta niciun risc imediat de recesiune.„Este o economie puternica. Nu exista… nimic care sa sugereze ca este aproape…