- Casa Alba a anunțat luni reînnoirea lui Jerome Powell în funcția de președinte al Bancii Centrale Americane (Fed), pentru un al doilea mandat de patru ani, alegere care marcheaza pentru Joe Biden o dorința de continuitate, dar și de consens între republicani și democrați, relateaza…

- Dupa luni intregi de negocieri dure, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat legea prin care in economia de peste ocean, vor fi investite o mie de miliarde de dolari. Legea, inițiata de președintele Joe Biden, prevede investiții in infrastructura din SUA. Adoptarea legii reprezinta o victorie…

- Congresul SUA a evitat paralizia serviciilor federale in extremis joi, dar alte câteva pericole amenința în continuare președinția lui Joe Biden, care încearca sa-i calmeze pe democrați, aflați într-un razboi fratricid în jurul vastelor sale proiecte de investiții și reforme,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat joi ''o minoritate identificata de americani'' sustinuta de ''o minoritate identificata de responsabili politici'' care impiedica Statele Unite sa ''intoarca pagina'' COVID -19 refuzand sa fie vaccinati, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Aproape 80 de…

- Joe Biden a salutat marți „succesul extraordinar” al misiunii de evacuare a americanilor și a aliaților lor din Afganistan, în timpul unui discurs solemn adresat Casei Albe la sfârșitul celui mai lung razboi al Statelor Unite. „Nicio țara nu a realizat vreodata așa ceva…