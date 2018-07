Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Sanatații, Jeremy Hunt, a fost numit luni seara in funcția de ministru al Afacerilor Externe, dupa demisia euroscepticului Boris Johnson, aflat in dezacord cu orientarea premierului Theresa May cu privire la Brexit, a anunțat Downing Street, conform AFP.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a lansat un atac fara precedent impotriva unui proiect al premierului Marii Britanii, Theresa May, privind uniunea vamala post-Brexit, proiect pe care l-a catalo...