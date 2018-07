Stiri pe aceeasi tema

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China…

- China a fost de acord sa inceapa discuțiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferințe de presa in Beijing, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile lui Jeremy Hunt au fost facute…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…