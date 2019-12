Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator, al premierului britanic în functie Boris Johnson, se claseaza pe primul loc în scrutinul parlamentar anticipat din Marea Britanie, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, potrivit Mediafax. Conform sondajului, efectuat la comanda postului Sky…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de zece puncte procentuale fata de principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, releva un sondaj de opinie realizat de Kantar in perspectiva alegerilor anticipate din Regatul Unit, prevazute pentru 12 decembrie, transmite…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, releva un sondaj de opinie realizat de Panelbase in perspectiva alegerilor anticipate…

- Europenii s-au pus de acord asupra principiului unei noi amanari in vederea evitarii unui ”no deal” cu consecinte de temut, iar raspunsul lor cu privire la durata amanarii este asteptat la inceputul saptamanii. Ambasadorii Celor 27 se reunesc luni. Propunerea aflata pe masa prevede amanarea…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn sa fie ''barbat'' si sa sustina convocarea alegerilor anticipate pentru a iesi din impasul Brexitului, transmite AFP, citeaza Agerpres. ''A venit momentul ca Jeremy Corbyn sa se comporte ca un…

- Liderul Partidului Brexit, Nigel Farage, a declarat ca amânarea ieșirii Marii Britanii din UE și organizarea alegerilor naționale sunt mai opțiuni mai bune decât acceptarea acordului negociat de premierul Boris Johnson, relateaza Mediafax citând Reuters."Vreau sa ieșim…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…

- Artizanul Brexitului spune ca iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou. Londra inca mai spera la un acord cu Bruxellesul Iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou, intrucat tentativa prim-ministrului Boris Johnson de a incheia pe ultima suta de metri un acord cu Bruxellesul va fi…