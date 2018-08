Jeremy Clarkson ATACĂ dur Dacia Duster. ”Nimeni nu va conduce Duster cu demnitatea intactă” ”Iți asumi ca totul a fost facut din cutii reciclate de CD-uri, intr-un atelier murdar din Vietnam, de copii-sclavi”, spune Clarkson in deschidere, despre materialele ieftine din interiorul Duster. Odata ajuns la ușa lui Duster, Clarkson prezinta și o parte buna a testului: ”Este un off-roader de capacitate ușoara, cu dimenisuni medii, portbagaj mare și spațiu in cabina pentru 5 adulți. Și costa mai puțin de 10.000 de lire. Cu o treime mai ieftin decat orice rival.” ”De fapt, Duster este facut de cele cateva persoane care inca mai traiesc in Romania, folosind unelte și piese de care proprietarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

