- In contextul recunoașterii la nivel național a anului 2023 ca Anul dedicat compozitorului Ciprian Porumbescu, vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a solicitat sprijinul Arhiepiscopiei avand in vedere colaborarea fructuoasa in proiecte similare. El a fost prezent in sala „Pimen Arhiepiscopul”,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat in ședința de astazi a deliberativului ca instituția pe care o conduce este pregatita sa acceseze noi fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare ale județului. Afirmația a fost facuta inaintea votului pentru aprobarea bugetului…

- Cateva zeci de persoane au asistat la ceremonialul religios și militar desfașurat, astazi, in dreptul Aleii Unioniștilor din vecinatatea Palatului Administrativ din Suceava, pentru a marca aniversarea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Despre insemnatatea zilei au vorbit prefectul Alexandru…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a considera ca turiștii pot avea o zi plina in Bucovina pe 24 ianuarie, in ultima zi a minivacanței de Ziua Unirii Principatelor Romane. Niculai Barba a precizat ca Bucovina pune la dispoziția turiștilor mai multe posibilitați de petrecere…

- Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și-a deschis filiala in cartierul Ițcani al municipiului Suceava. Aceasta va funcționa in incinta Centrului Multifuncțional „Arta” proaspat modernizat de Primaria Suceava. Deschiderea oficiala a avut loc astazi in prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca iși dorește ca incepand din acest an, declarat Anul Ciprian Porumbescu, Bucovina sa fie o capitala a romanismului. Dupa ceremoniile de astazi de depunere de coroane și coșuri de flori la bustul lui Mihai Eminescu din Suceava…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat ca in 2023, Anul Ciprian Porumbescu, obiectivele turistice de la Stupca vor fi deschise zilnic pentru vizitare. „In acest an, Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” și Casa Memoriala „Ciprian Porumbescu” din localitatea cu același nume, fosta Stupca,…

- Bucovina este in topul preferințelor turiștilor și pentru mini vacanța de Ziua Naționala (30 noiembrie – 4 decembrie), a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. El aratat ca gradul de ocupare depașește 90% in multe zone, iar unele pensiuni sunt complet rezervate, nemaifiind locuri…