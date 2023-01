Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean le-a interzis inaltilor functionari publici si tuturor alesilor, inclusiv femeilor, sa plece in vacante in strainatate in timpul invaziei ruse, relateaza luni, 30 ianuarie, France Presse.Decizia a fost luata in urma scandalurilor recente care au implicat responsabili importanti.Adoptata…

- Guvernul ucrainean a adoptat vineri o hotarare prin care interzice inaltilor functionari publici si tuturor alesilor, inclusiv femeilor, sa plece in vacante in strainatate in timpul razboiului, pe fondul unor scandaluri de corupție care au vizat oficiali de rang inalt, relateaza France Presse, citata…

- Presedintele Volodimir Zelenski, care miercuri a implinit 45 de ani, a multumit in mesajul sau zilnic pentru tancurile Leopard 2 si Abrams pe care chiar in aceasta zi a aflat ca le va primi tara sa, dar a subliniat ca „viteza si volumul” acestui ajutor sunt elementele-cheie in continuare, in timp ce…

- Kremlinul a declarat vineri ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca „a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza agentiile Reuters si France Presse. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- UPDATE 5:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat din nou in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara. UPDATE 4:10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat,…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse, citate de Agerpres. La scurt timp, presedintele…

- Suntem in ziua cu numarul 291 a razboiului pornitde Vladimir Putin in Ucraina. Luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, a declarat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat radiodifuzorului norvegian…