Stiri pe aceeasi tema

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP conform News.ro . Aliatii europeni…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei,…