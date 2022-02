NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste un atac masiv in Ucraina’‘ dupa trimiterea de trupe in teritoriile separatiste proruse din Donbass, in estul Ucrainei, a declarat Stoltenberg dupa o reuniune extraordinara a Comisiei NATO-Ucraina desfasurata la sediul din Bruxelles al Aliantei.”Nu stim daca Rusia a recunoscut (independenta, n.red.)…