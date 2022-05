Țarile occidentale nu trebuie sa iși negocieze securitatea pentru profituri economice, a avertizat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, referindu-se la dezbaterea privind utilizarea tehnologiei chineze in rețelele 5G și la proiectul Nord Stream 2. „Trebuie sa recunoaștem ca alegerile noastre economice au consecințe asupra securitații noastre. […] The post Jens Stoltenberg: Țarile NATO sa nu iși negocieze securitatea pentru profituri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .