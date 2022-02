Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari joi ca Alianta va continua sa ofere sprijin „politic si practic” Ucrainei si Georgiei. Miniștrii apararii din cele doua țari participa la reuniunea pe care omologii lor aliati o desfasoara la Bruxelles.

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Uniunea Europeana a aprobat joi un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova, dar decizia nu prevede nicio furnizare de armament, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza Euractiv și Agerpres.„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are…