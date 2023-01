Jens Stoltenberg, şeful NATO, propus pentru Premiul Nobel pentru Pace 2023 Un deputat norvegian a anuntat vineri ca a propus candidatura sefului NATO, compatriotul sau Jens Stoltenberg, la Premiul Nobel pentru Pace 2023, evidentiind rolul sau in fata Rusiei in razboiul din Ucraina, relateaza AFP. "Stoltenberg merita premiul pentru rolul sau exemplar in calitate de secretar general al NATO intr-o perioada dificila pentru Alianta: ofensiva brutala si neprovocata impotriva unei tari vecine pasnice", a scris pe pagina sa de Facebook Christian Tybring-Gjedde, reprezentant al dreptei populiste anti-imigratie in Parlament. Fost premier laburist al Norvegiei, seful NATO "a inteles… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

