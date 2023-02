Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin a facut doua greseli strategice cand a invadat Ucraina: a subestimat puterea si curajul poporului Ucrainei si a fortelor sale armate si a subestimat hotararea si unitatea Aliantei, relateaza The Guardian. "Aliatii NATO ofera…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca mult anticipata ofensiva a fortelor ruse asupra Ucrainei a inceput deja, informeaza AGERPRES . „Cred ca realitatea este ca am vazut deja inceputul”, a spus Stoltenberg in cadrul unei conferinte la sediul NATO din Bruxelles, organizata…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, va participa la prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO (NATO MC), in formatul sefilor Apararii (MCCS), care va avea loc miercuri si joi, la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea va fi condusa de amiralul Rob…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Stoltenberg a declarat ca nu exista "niciun indiciu ca presedintele Putin si-a schimbat obiectivul general al acestui razboi", care este "de a controla Ucraina".Rusia a mobilizat "multe trupe noi" si a "demonstrat ca este dispusa sa suporte pierderi dureroase", a aratat el.„Acest lucru nu s-a incheiat.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin nu a renunțat la planurile sale de a "controla Ucraina" și a avertizat pe toata lumea sa "se pregateasca pentru o perioada lunga", transmite The Guardian.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite Agerpres . „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu de sfarsit de an…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, citata de Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu…