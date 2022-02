Stiri pe aceeasi tema

- „Maine, miniștrii de Aparare ai NATO se vor intalni pentru a discuta despre cea mai serioasa criza din ultimele decenii”, a spus Jens Stoltenberg.„Nu am vazut semne care sa arate ca tensiunile nu vor continua. Rusia are cele mai multe forțe la granița de la Razboiul Rece incoace. Totul este pregatit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis joi un mesaj linistitor companiilor europene, in contextul tensiunilor cu Rusia, incurajandu-le sa continue sa investeasca in Ucraina, si a descris comasarea trupelor ruse la granita tarii sale drept un act de ''presiune psihologica'' din partea…

- Anuntul a fost facut vineri, 4 februarie, de guvernul de la Oslo, informeaza Reuters, conform Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat anterior ca nu-si va putea prelua noile atributii decat de la 1 octombrie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va deveni noul guvernator…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca desfasurarea de trupe de catre Rusia in ultimele zile in Belarus, tara vecina cu Ucraina, este cea mai importanta realizata de Moscova de la incheierea Razboiului Rece, transmit EFE si Reuters, preluate de Agerpres.

- Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a declarat marti la Bruxelles, in cadrul unei vizite la NATO, ca tara sa este pregatita sa se alature Occidentului in a impune sanctiuni Moscovei daca Rusia va trimite trupe in Ucraina, spunand ca Kremlinul are de ales intre dezescaldare si masuri punitive,…

- Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a anunțat miercuri, dupa discuții la Bruxelles, ca NATO și Rusia au convenit sa stabileasca noi intalniri, pentru a detensiona situația intre parți, pe fondul ingrijorarilor ca Moscova ar ur

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…