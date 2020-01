Jens Stoltenberg i-a urat lui Ludovic Orban bun venit la sediul NATO si l-a felicitat pentru numirea sa in functia de prim-ministru.

„Romania joaca un rol cheie in Alianta noastra. Contribuiti la operatiunile NATO din Afganistan si Kosovo, gazduiti scutul nostru de aparare antiracheta de la Deveselu si trupele dvs sunt parte a unui grup de lupta multinational in Polonia. De asemenea aveti o contributie esentiala in securitatea la Marea Neagra, conducand grupul de lupta multinational de la Craiova si participand la manevre comune si patrule maritime", a spus Stoltenberg.

„Suntem de…