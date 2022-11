Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea ministrilor de Externe din NATO, programata la Bucuresti, va aborda riscurile generate de Rusia asupra securitatii euro-atlantice si provocarile asociate modernizarii armatei Chinei, urmand sa fie reevaluata dependenta de regimuri autoritariste, afirma secretarul general Jens Stoltenberg.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca nu exista niciun indiciu ca racheta care s-a prabușit in urma cu o zi in Polonia „ar fi fost rezolutul unui atac deliberat” din partea Rusiei. Potrivit lui Jens Stoltenberg, analizele preliminare indica faptul ca incidentul a fost…

- Pentru prima data, Republica Moldova este invitata la o reuniune NATO care se va desfașura la București. Anunțul a fost facut de catre șeful diplomației de la Bucuresti, Bogdan Aurescu. „Este prima data cand va participa și Republica Moldova la o reuniune NATO. Exista o reuniune la care sunt invitați…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca toate indiciile arata ca Iranul furnizeaza drone pe care Rusia le foloseste in atacurile sale asupra Ucrainei si a avertizat ca aceasta reprezinta o ''incalcare clara'' a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU,

- Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante locuri pentru apararea aeriana a Rusiei. Cu toate acestea, imaginile din satelit arata ca armata rusa transfera un numar mare de sisteme de aparare aeriana și rachete in Ucraina din aceasta regiune.

- Ministerul roman de Externe l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului la București, dupa ce președintele Alexandr Lukașenko a declarat sambata ca Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei și ca și alte state, inclusiv Romania, ar urma sa fie…