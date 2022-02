Jens Stoltenberg: Retorica nucleară a lui Putin e periculoasă și iresponsabilă Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca retorica nucleara a președintelui rus Vladimir Putin este „periculoasa” și „iresponsabila”, scrie The Guardian . „Aceasta este o retorica periculoasa. Este un comportament iresponsabil”, a spus Stoltenberg la CNN. „Și, bineințeles, cand combini aceasta retorica cu ceea ce fac ei in Ucraina, unde duc un razboi impotriva unei țari independente, suverane, acest lucru crește gravitatea situației”, a spus el. Declarația a fost facuta dupa ce Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

