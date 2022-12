Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, potrivit The Guardian. „Daca lucrurile merg prost, pot merge ingrozitor de prost”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu pentru postul norvegian NRK. […] The post Jens Stoltenberg: „Razboiul din Ucraina s-ar putea transforma intr-un razboi intre NATO și Rusia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .