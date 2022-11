Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri ca nu va exista o pace „durabila”, daca Rusia castiga razboiul din Ucraina si a spus ca ceea ce se intampla la masa negocierilor depinde de ceea ce se intampla pe campul de lupta, motiv pentru care Alianta va continua sa fie alaturi…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, considera ca daunele aduse caselor din Ucraina și victimele civile se datoreaza funcționarii sistemelor de aparare aeriana. Potrivit acestuia, fragmente de sisteme de aparare aeriana ucraineana cad in acele zone pe care Rusia nu le-a vizat…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg anunta miercuri, la fel ca presedintele polonez Andrzej Duda, ca "nu exista vreun indiciu al unui atac deliberat" in Polonia, confirmand astfel ipoteza unui incident implicand rachete ale apararii antiaeriene ucrainene, soldat cu doi morti in Polonia, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, intrebat despre cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO, ca "fiecare democratie din Europa are dreptul sa aplice pentru a deveni membru al NATO si aliatii NATO respecta acest drept". "Am spus de mai multe ori ca usa NATO ramane deschisa si…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

