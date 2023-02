Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul ar trebui sa evite prudenta excesiva in ceea ce priveste livrarile sale de arme pentru Ucraina, a sustinut sambata secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul Conferintei de securitate de la Munchen, avertizand cu privire la consecintele unei eventuale victorii a Rusiei in razboiul…

- ''Unii sunt ingrijorati ca sprijinul nostru pentru Ucraina risca sa duca la escaladare. Dar riscul cel mai mare este daca Putin castiga'', intrucat lumea ar deveni mai periculoasa si Occidentul mai vulnerabil, a declarat Jens Stoltenberg.In opinia sa, in acest scenariu presedintele rus si alti lideri…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital ca Ucraina sa primeasca rapid mai multe arme in razboiul impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev sustine ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…

- Ministra Afacerilor Interne (MAI), Ana Revenco, face parte din delegația Republicii Moldova condusa de șefa statului Maia Sandu, care participa in perioada 17-19 februarie curent la cea de-a 59-a Conferința de Securitate de la Munchen, Germania. Astfel, pe parcursul celor trei zile de activitate ale…

- Rusia a avertizat marți Germania daca iși va da acceptul in expedierea tancurilor Leopard la Kiev.Livrarile de tancuri Leopard catre Ucraina „nu sunt de bun augur” pentru relațiile ruso-germane și vor afecta in mod inevitabil dezvoltarea lor viitoare, a atenționat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va participa la intrunirea ministrilor de Externe ai NATO, care va avea loc saptamana viitoare la Bucuresti. Anuntul oficial a fost facut de catre Departamentul de Stat al SUA. "Secretarul de stat Antony J. Blinken se va deplasa la Bucuresti, Romania,…