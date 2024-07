Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti sprijinul oferit de China efortului de razboi rusesc in Ucraina, apreciind ca acesta trebuie sa inceteze, transmite AFP. „Ceea ce fac ei… este sa ofere sprijin esential complexului militar-industrial al Rusiei”, a spus Antony Blinken intr-o…

- China trebuie sa fie facuta sa plateasca pentru sprijinul acordat Rusiei, a declarat luni Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, incurajand totodata alianta militara occidentala sa furnizeze mai multe arme Ucrainei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca Alianța Atlantica este dispusa sa acorde tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a o ajuta sa caștige razboiul impotriva Rusiei, dar ca nu se va implica direct in masuri precum apararea aeriana transfrontaliera.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- Sprijinul Chinei pentru Moscova este un factor crucial in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg intr un interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres."China afirma ca doreste sa mentina relatii bune cu Occidentul. In acelasi…

- SUA confirma marea temere a Occidentului! China e implicata in razboiul din Ucraina: 'Ofera sprijin Rusiei!'Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat luni ca, desi China nu furnizeaza Rusiei arme si munitii, ofera in schimb industriei militare ruse "un sprijin incalculabil" prin vanzarea…

- „China trebuie sa inceteze sa susțina razboiul Rusiei in Ucraina daca dorește sa se bucure de relații bune cu Occidentul”, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, avertizand Beijingul, in cuvinte neobișnuit de dure, ca acesta nu este un drum cu sens dublu.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…