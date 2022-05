Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica va intensifica prezenta militara in apropierea Suediei, inclusiv in Marea Baltica, daca aceasta tara va decide sa solicite admiterea in NATO, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg.

- Este a doua oara in ultima luna cand Finlanda anunta intrarea unei aeronave ruse in spatiul aerian finlandez, in contextul tensionat legat de razboiul din Ucraina. In 8 aprilie, un avion de transport al armatei ruse a fost implicat intr-o incalcare similara a frontierei.In Finlanda au loc in prezent…

- Ministrul afacerilor europene din Finlanda, Tytti Tuppurainen a spus, intr-un interviu pentru Sky News, ca este „foarte probabil” ca țara sa sa adere la NATO și este de parere ca procesul de aplicare ar trebui sa fie „cat mai rapid posibil”, avand in vedere tensiunile cu Rusia, potrivit The Guardian.…

- Avioane rusești de atac incarcate cu arme nucleare au intrat in spațiul aerian suedez. O sursa a postului suedez TV4 News spune ca este o mișcare de intimidare, noteaza Sky News. TV4 News relateaza ca patru aeronave – doua avioane de atac Suhoi 24 escortate de doua Suhoi 27 – au decolat de la baza aeriena…

