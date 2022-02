Jens Stoltenberg: NATO va continua să ofere sprijin Ucrainei. Vom oferi sprijin Republicii Moldova Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat vineri dupa reuniunea extraordinara a liderilor țarilor membre ca Alianța Nord-Atlantica va continua sa ofere sprijin Ucrainei, afirmand ca obiectivele Kremlinului nu se limiteaza la Ucraina. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: ne-am intalnit pentru a discuta despre cea mai mare amenințare de securitate din Europa din ultimele decenii i-am invitat pe partenerii apropiați ai NATO, Finlanda, Suedia și UE la summitul nostru deoarece aceasta criza ne afecteaza pe toți Rusia a spulberat pacea din Europa oamenii din Ucraina se lupta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

