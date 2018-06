Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se declara ingrijorata de atacurile recente care au vizat pozitiile militare israeliene din zona Platoului Golan, atribuite Iranului, la care Israelul a raspuns cu actiuni militare in Siria, si indeamna partile implicate sa evite escaladarea crizei, informeaza

- Israelul are dreptul și se va apara impotriva acțiunilor iraniene in Siria, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce s-a intalnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, informeaza agenția de știri Dpa, citata de Mediafax.

- Iranul nu a avut doar un program de obtinere a energiei nucleare, ci a incercat sa obtina in secret arme atomice. Acuzatiile vin de la premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a anuntat ca Israelul are zeci de mii de documente, sustrase din Iran de agentii serviciului de spionaj.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale…

- Israelul a facut publice marti detalii despre presupuse forte aeriene ale Iranului in Siria, printre care s-ar afla si avioane civile care sunt suspectate ca ar transfera arme, semn ca acestea ar putea fi atacate daca tensiunile cu Teheranul cresc, scrie Reuters. Presa din Israel a difuzat imagini…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel la Rusia vineri "sa coopereze" in afacerea Skripal, dand asigurari ca Alianta Nord-Atlantica "nu vrea un nou Razboi Rece", relateaza AFP. "Avem ceea ce as numi 'o abordare cu doua directii' fata de Rusia", a declarat el…

- Israelul si SUA desfasoara in prezent importante manevre comune de aparare antiaeriana pe teritoriul israelian, pentru o pregatire mai buna in vederea contracararii amenintarilor in plina evolutie in Orientul Mijlociu, relateaza France Presse. Exercitiul 'Juniper Cobra', organizat…