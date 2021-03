Stiri pe aceeasi tema

- NATO asteapta in perioada urmatoare finalizarea procesului de revizuire al noii administratii americane privind acordul intre SUA si talibani si ministrii vor fi convocati pentru o eventuala decizie atunci cand vor exista toate elementele necesare, a declarat vineri secretarul general adjunct al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa, citata de Agerpres. ''A…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat, luni, Miscarea talibanilor afgani sa inceteze violentele si nu mai colaboreze cu grupuri teroriste, subliniind ca reducerea prezentei militare a Aliantei Nord-Atlantice depinde de avansarea procesului de pace, potrivit Mediafax. "NATO…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut tarilor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa decida impreuna in privinta retragerii din Afganistan. Aceasta va fi „cea mai importanta decizie” a summitului ministerial prin videoconferinta pe care alianta militara il va organiza in zilele de 16…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, relateaza Mediafax, care citeaza agentia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o…

- Noul sef al Pentagonului, generalul Lloyd Austin, a avut o convorbire telefonica vineri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, imediat dupa preluarea mandatului, transmite EFE. Apelul telefonic a fost primul pe care l-a avut Austin cu un lider strain dupa confirmarea sa in functie de catre…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene socante" si a declarat ca rezultatul alegerilor prezidentiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. "Scene socante la Washington D.C. Rezultatul acestor alegeri…