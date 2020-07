Stiri pe aceeasi tema

- NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters, potrivit Agerpres."Principala…

- NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters. "Principala sarcina a NATO este sa asigure…

- „Rareori mi-a fost dat sa vad o criza prin care a trecut Romania mai politizata decat criza COVID”, scrie pe Facebook avocatul Adrian Neacșu, fost jduecator și membru CSM in timpul suspendarii din funcție a fostului președinte Traian Basescu. Adrian Neacșu are propria experiența despre ce inseamna politizarea…

- Ministrii apararii din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de actiune in cazul unui al doilea val de infectii de COVID-19, in contextul in care alianta militara incearca sa arate cum isi poate aduce contributia in timpul crizei sanitare, relateaza joi agentia DPA, preluata de Agerpres. Cele…

- Jurnalistul Dan Andronic sugereaza, in cadrul unui articol publicat pe evz.ro, ca Mugur Isarescu ar putea demisiona de la șefia BNR, dupa ce se va stabili ca ar fi fost colaborator al fostei Securitați. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor fostei Securitați (CNSAS) a cerut Curții de Apel București…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Angela Merkel este deschisa la un buget UE mai mare și obligațiuni pentru finanțarea recuperarii post-criza, scrie Reuters. Cancelarul german a semnalat, luni, disponibilitatea de a finanța redresarea economica din Europa printr-un buget mai mare al Uniunii și emiterea de bond-uri prin intermediul Comisiei…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, se va confrunta cu o dilema in cazul in care va deveni obligatorie vaccinarea jucatorilor inainte ca acestia sa poata concura din nou dupa reluarea sezonului, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. “Personal, ma opun vaccinarii si nu…