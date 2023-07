Jens Stoltenberg, la Vilnius: Vom aduce Ucraina mai aproape de NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare la Vilnius are loc reuniunea inaugurala a unui nou consiliu NATO-Ucraina, format din cei 31 de membri al Alianței și Ucraina, a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul a spus ca in cadrul noului organism fiecare membru este egal, așadar, fiecare dintre aceștia,…

- Liderii Olandei, Romaniei, Belgiei, Poloniei, Norvegiei, Albaniei si Lituaniei, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se vor intalni martea viitoare la Haga pentru a discuta despre razboiul din Ucraina si despre „situatia securitatii in lume”, inaintea summitului Aliantei de la Vilnius…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA, conform AGERPRES.Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german…

- Candidatul favorit la funcția de viitor șef al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) se va confrunta cu opoziția Poloniei, au declarat oficiali europeni citați de publicația Wall Street Journal (WSJ), subliniind o ruptura intre statele membre ale alianței cu privire la viitorul acesteia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…