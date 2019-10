Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat Rusia sa-si ”retraga trupele” din estul separatist al Ucrainei, dupa retragerea militarilor ucraineni si rebeli prorusi dintr-un sector-cheie de pe linia frontului, relateaza AFP potrivit Agerpres

”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in sudul Ucrainei.

Kievul si Occidentul…