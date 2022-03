Jens Stoltenberg este și dupa 1 octombrie secretarul general al NATO, dupa ce liderii statelor NATO au convenit, joi, la summit, prelungirea cu un an a mandatului acestuia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmit agențiile internaționale. ”Sunt onorat de decizia sefilor de stat si de guvern ai NATO de a-mi prelungi mandatul de secretar general”, a reactionat pe Twitteer Stoltenberg. ”In timp ce ne confruntam cu cea mai mare criza de securitate intr-o generatie, ramanem uniti pentru ca alianta noastra sa fie puternica si popoarele noastre in siguranta”, a anunțat acesta. Stoltenberg ocupa…