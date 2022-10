Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat, intrebat daca razboiul din Ucraina s-ar putea incheia pana la finalul anului viitor, ca nu doreste sa faca speculatii in acest sens, insa aliatii si partenerii NATO sunt pregatiti sa ofere sprijin Ucrainei oricat va fi necesar, relateaza News.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, intr-o conferinta comuna cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, faptul ca organizatia transatlantica este gata sa apere tara noastra, precum si toate tarile aliate.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Membrii NATO intenționeaza sa consolideze apararea anti-racheta a Ucrainei. Aceasta va deveni o prioritate pentru asistența militara. Acest lucru a fost declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Washington Post. „Prioritatea principala va fi consolidarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Ucraina are dreptul de a-și alege calea, dar decizia privind aderarea este luata de toți cei treizeci de membri ai alianței. El a facut aceasta declarație vineri, la Bruxelles, comentind cererea de aderare anunțata de președintele ucrainean…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut vineri aliatilor sa furnizeze Kievulului echipamente militare de iarna, precum imbracaminte, corturi si generatoare pentru a le permite trupelor ucrainene sa continue ofensiva impotriva invaziei Rusiei in sezonul rece, relateaza Reuters, potrivit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat vineri logica argumentelor Berlinului impotriva livrarii de mari cantitati de ame din dotarea fortelor armate catre Ucraina, care combate invazia rusa, relateaza dpa.