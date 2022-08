Stiri pe aceeasi tema

- Capabilitatile Rusiei in Nord sunt o provocare pentru NATO, organizatie ce are nevoie de o prezenta aliata solida in regiunea arctica, a declarat, vineri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in Canada, relateaza Reuters.

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Suedia, Turcia și Finlanda au semnat un memorandum care abordeaza preocuparile Turciei, deschizand calea pentru aderarea la NATO a celor doua țari nordice, la inceputul summitului alianței de la Madrid, marți (28 iunie). Renunțand la decenii de politica de neutralitate, Finlanda și Suedia au solicitat…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu participa, miercuri și joi, la Reuniunea miniștrilor apararii din statele membre ale NATO, ce are loc la Bruxelles și este prezidata de Secretarul General al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Reuniunea se inscrie in amplul proces de adaptare a Aliantei in contextul deteriorarii fundamentale a mediului de securitate regional, european si euro atlantic ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Federatia RusaIn zilele de 15 si 16 iunie va avea loc la Bruxelles reuniunea ministrilor apararii din…

- Danemarca si Canada vor imparti insula mica, nelocuita, din Arctica, cunoscuta sub numele de Insula Hans, punand astfel capat unei dispute de aproape 50 de ani. Acest act diplomatic este in mare masura simbolic, menit sa evite tensiunile din regiune, relateaza Reuters.

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, se reunesc vineri, 10 iunie, la Palatul Cotroceni, intr un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui format.La…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat in Germania si Romania, a anuntat joi un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…