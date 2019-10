Jens Stoltenberg îi cere Rusiei să-şi retragă trupele din estul separatist al Ucrainei ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in sudul Ucrainei. Kievul si Occidentul acuza Rusia de faptul ca furnizeaza armament separatistilor proprusi si ca a desfasurat militari in estul Ucrainei, unde aproape 13.000 de oameni au fost ucisi de la inceputul razboiului, in urma cu cinci ani. Moscova respinge aprig orice implicare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

