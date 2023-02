Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta militara a fortelor NATO in Polonia, in Romania, in Slovacia si in alte state din partea estica a Aliantei protejeaza spatiul folosit de aliati pentru a sustine Ucraina, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns duminica la Seul, prima oprire a unei calatorii menite sa intareasca legaturile Aliantei cu aCoreea de Sud si Japonia, in contextul razboiului din Ucraina.

- „Obiectivul principal” al Kremlinului este ca trupele ruse sa ajunga la granița Ucrainei cu Polonia, Slovacia, Ungaria și Romania, a susținut Andrei Guruliov, general rus in retragere, membru al Dumei de Stat, și apropiat al lui Putin. Intr-un interviu la televiziunea de stat rusa, Guruliov a declarat…

- Statele membre ale NATO furnizeaza un ajutor fara precedent Ucrainei si vor continua sa ii sprijine pe ucraineni prin distribuirea de elemente de aparare antiaeriana puternice si pentru reconstruirea infrastructurii de gaz si a celei electrice, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a oferit miercuri primele declarații dupa reuniunea de urgența a Alianței care a fost convocata ca urmare a prabușirii unei rachete care a ucis doua persoane pe teritoriul Poloniei. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: explozia de ieri a avut…