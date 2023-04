Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat, marti, ca Finlanda este acoperita de articolul 5 al Tratatului NATO dupa aderarea la organizatie, in timp ce presedintele Sauli Niinisto a spus ca el si concetatenii sai au sentimentul ca traiesc intr-o lume mai stabila.

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Agerpres. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a solicitat din nou Turciei si Ungariei sa completeze procesul de acceptare a Suediei si Finlandei ca membri ai Aliantei, relataza BBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Soarta aderarii la NATO a Finlandei „este in mainile Turciei”, a declarat președintele Finlandei, Sauli Niinisto, vineri, dupa ce parlamentul țarii s-a pus de acord sa ratifice tratatele fondatoare ale alianței in data de 28 februarie, relateaza Reuters. Președintele finlandez a spus și ca țara sa va…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, la reuniunea miniștrilor apararii din statele NATO, ca este mai important ca cererile Finlandei și Suediei de a adera la alianța sa fie ratificate rapid decat impreuna.

- Statele Unite fac eforturi ca Finlanda și Suedia sa se alature NATO la timp pentru summitul alianței din capitala Lituaniei din iulie. Acest lucru a fost declarat la o conferința de presa in urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Washington, de secretarul de stat american…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua…

- Marți, 10 ianuarie, Uniunea Europeana si NATO au semnat o noua declaratie comuna – a treia, dupa cele din 2016 si 2018 – pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmite EFE si Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii…