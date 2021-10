Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile NATO-Rusia se situeaza „in cel mai jos punct de la sfarsitul Razboiului Rece”, in conditiile in care regimul aflat la putere la Moscova este tot mai „agresiv” pe plan extern si „represiv” pe plan intern, apreciaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Relațiile dintre Turcia și Rusia sunt complicate, datorita opoziției lor in anumite dosare. Astfel, cele doua țari susțin tabere opuse atat in ​​Siria, cat și in Libia. Și apropierea Ankarei de Kiev, atat diplomatica, cat și militara, este suficienta pentru a irita Moscova. Cu toate acestea, ambele…

- Rusia a cerut unei jurnaliste BBC sa paraseasca tara pana la sfarsitul lui august, ca represalii fata de ceea ce Moscova denunta drept o discrimnare a unor jurnalisti rusi care muncesc in Regatul Unit, potrivit televiziunii ruse de stat, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Potrivit postului…

- Biden a propus candidatura lui Mark Brzezinski, feciorul vestitului politolog american Zbigniew Brzezinski, pentru funcția de ambasador al SUA in Polonia. Acest lucru ar deveni simbolic nu numai la Moscova, ci și in toate capitalele Europei de Est. Insa Varșovia refuza sa accepte diplomatul. Ce se intampla…

- Rusia a avertizat ieri impotriva oricarei „ingerinte straine” in criza care zdruncina in prezent Cuba, tara aliata a Moscovei in care autoritatile se confrunta cu manifestatii de o amploare considerata istorica impotriva puterii comuniste, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Consideram drept inacceptabila…