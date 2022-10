Stiri pe aceeasi tema

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus, Vladimir Putin, l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele rusești, a declarat, duminica, secretarul general al Organizatiei

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus Vladimir Putin l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele ruse, a declarat duminica secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg,…

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus Vladimir Putin l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele ruse, a declarat duminica secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg,…

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus Vladimir Putin l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele ruse, a declarat duminica secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg,…

- Volodimir Zelenski a afirmat ca Ucraina ramane decisa sa isi elibereze intregul teritoriu, in ciuda declaratiilor presedintelui Vladimir Putin ca patru regiuni ocupate vor face parte din Rusia „pentru totdeauna”. In discursul sau nocturn, domnul Zelenski a spus ca rolul natiunii sale este dificil, dar…

- UPDATE 23:55 - S-au gasit in total 447 de cadavre in groapa comuna din padurea de la marginea orașului Izium.Seful politiei nationale ucrainene, Igor Klimenko, a postat pe Facebook precizari cu privire la exhumari: “S-a muncit neincetat timp de o saptamana. S-au scos 447 de cadavre. Dintre cei morti,…

- UPDATE 23:55 - S-au gasit in total 447 de cadavre in groapa comuna din padurea de la marginea orașului Izium.Seful politiei nationale ucrainene, Igor Klimenko, a postat pe Facebook precizari cu privire la exhumari: “S-a muncit neincetat timp de o saptamana. S-au scos 447 de cadavre. Dintre cei morti,…

- Rusia a lansat in cursul nopții bombardamente asupra Harkovului, al doilea oraș ca marime al țarii. Au fost lovite o școala și un bloc de locuințe. Aceasta, in condițiile in care trupele ucrainene iși intensifica contraatacurile in sudul țarii. Ieri, rușii au atacat Ucraina cu cel puțin 25 de rachete.…