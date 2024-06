Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor ramane un ''aliat solid'' in cadrul NATO, indiferent de rezultatul alegerilor americane, a afirmat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, cu cateva ore inainte de prima dezbatere intre Joe Biden si Donald Trump, informeaza AFP.

- Cele 32 de state membre ale NATO vor confirma miercuri nominalizarea premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, au anuntat marti surse diplomatice. Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de…

- Lupta electorala are loc intr-un moment critic, in care Statul Paralel incearca sa preia puterea cu forța! Realitatea Plus este in mijlocul acestui razboi, purtat pentru romani, pentru democrație, pentru statul de drept! Nu pentru statul DREPȚI in fața rețelei foștilor generali! Nu pentru statul in…

- Presedintele american Joe Biden e convins, pornind de la principiul ca va obtine o victorie la 5 noiembrie, ca rivalul sau republican Donald Trump ”nu va accepta” rezultatul alegerilor, la fel ca in 2020, cand acesta a contestat rezultatele in mai multe state.

- Cu șase luni inainte ca alegatorii sa mearga la urne, principalii republicani, conduși de fostul președinte Donald Trump, refuza sa se angajeze sa accepte rezultatele alegerilor din noiembrie, ridicand temeri ca țara ar putea vedea o repetare a violențelor care au urmat in urma cu patru ani, dupa pierderea…