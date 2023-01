Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, informeaza Reuters, potrivit News.ro.

Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in conditiile in care Rusia nu da semne ca ar ceda, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu la BBC, informeaza News.ro.

Presedintele Volodimir Zelenski a mentionat Romania intre tarile si organizatiile care sprijina noua initiativa a Kievului denumita "Cereale din Ucraina" (Grain from Ukraine), care are drept scop facilitarea transportului de cereale ucrainene, anunța news.ro.

Țarile alianței nord-atlantice și-au epuizat cea mai mare parte a stocurilor de arme, in acest sens, a devenit necesara creșterea producției lor, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters, relateaza News.ro.

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat joi ca nu a gasit niciun indiciu de activitate nucleara nedeclarata in trei locuri din Ucraina pe care le-a inspectat la cererea Kievului ca raspuns la acuzatiile Rusiei ca se lucreaza la o "bomba murdara", informeaza Reuters, citat de

Statele Unite au reluat inspecțiile la fața locului in Ucraina pentru a ajuta la urmarirea armelor in valoare de miliarde de dolari furnizate Kievului, a declarat luni un oficial american de rang inalt, informeaza agenția Reuters.