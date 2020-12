Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii din NATO sustin cu fermitate integritatea teritoriala si independenta Republicii Moldova, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la finalul primei zile a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre NATO la Bruxelles,…

- Aliatii din NATO sustin cu fermitate integritatea teritoriala si independenta Republicii Moldova, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la finalul primei zile a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre NATO la Bruxelles,…

- O retragere precipitata a NATO din Afganistan ar avea "un cost extrem de ridicat", pentru ca ar exista riscul ca aceasta tara "sa redevina o baza pentru teroristii internationali", a atras atentia marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anunturile facute de SUA,…

- Sarcina principala a NATO in timpul pandemiei este sa se asigure ca actuala criza sanitara provocata de pandemia de COVID-19 nu se va transforma intr-o criza de securitate, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie la conferinta

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier a explodat in trimestrul al doilea, atat in zona euro cit si in Uniunea Europeana, atingind cea mai ridicata valoare de la debutul publicarii datelor statistice in 2002, ca urmare a introducerii masurilor de izolare pentru a stopa raspindirea pandemiei de coronavirus,…

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier a explodat in trimestrul al doilea, atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, atingand cea mai ridicata valoare de la debutul publicarii datelor statistice in 2002, ca urmare a introducerii masurilor de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a sarit ieri de 170.000, dupa raportarea a 4.026 de cazuri noi. S-au inregistrat 75 de noi decese, iar numarul pacienților internați la ATI a atins un nou record: 726.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg reitereaza decizia Aliantei Nord-Atlantice de a-si retrage fortele din Afganistan ”impreuna cu” Statele Unite, dupa anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump privind retragerea trupelor americane din aceasta tara pana de Craciun, relateaza…