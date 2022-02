Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are totul pregatit pentru a lansa o invazie pe scara larga în Ucraina în cel mai scurt timp posibil, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite hotnews.ro. „Au suficiente trupe, suficiente capacitați pentru a lansa o invazie în toata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari joi ca Alianta va continua sa ofere sprijin "politic si practic" Ucrainei si Georgiei, tari ai caror ministri ai apararii participa la reuniunea pe care omologii lor aliati o desfasoara la Bruxelles,

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, arata ca Alianța nu crede foarte tare in intențiile Rusiei de a rezolva conflictul pe cale diplomatica și arata ca țarile NATO sunt pregatite pentru cel mai rau scenariu, acela fiind o invazie la scara larga a Ucrainei. Fii la curent cu cele mai…

- Tarile baltice discuta cu aliatii NATO despre cresterea desfasurarii militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei pentru Reuters, iar seful NATO a spus ca orice atac rusesc asupra Ucrainei va stimula o decizie in acest sens. Rusia, care si-a…

- NATO nu planifica desfasurarea de rachete nucleare cu raza medie in Europa, a asigurat marti Alianta nord-atlantica, respingand acuzatiile Rusiei in acest sens si apelul Moscovei la un moratoriu asupra acestor arme in Europa, transmite Reuters. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…