Forțele ruse din Ucraina nu se retrag, ci se regrupeaza, a transmis, joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentand anunturile Moscovei despre o reducere a operatiunilor militare in jurul Kievului. „Potrivit informațiilor noastre, unitațile rusești nu se retrag, ci se repoziționeaza. Rusia incearca sa se regrupeze, sa aprovizioneze și sa-și consolideze ofensiva in regiunea […]