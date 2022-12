Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok in atacuri in masa cu arme chimice in Ucraina daca trupele sale continua sa piarda teren, cred oficialii americani. In ultimii ani, Noviciok a fost folosit pentru a elimina indezirabilii Kremlinului, toxina fiind „actualizata". Pe masura ce evolutia razboiului…

- Sateliti comerciali ai Statelor Unite si aliatilor lor ar putea deveni tinte legitime pentru Rusia daca ar fi implicati in razboiul din Ucraina, a declarat un important oficial din cadrul Ministerului rus de Externe.

- Președintele american Joe Biden și noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, au convenit, in timpul unei conversații telefonice avute marți, sa lucreze impreuna pentru a sprijini Ucraina și pentru a aborda provocarile lansate de China, a transmis Casa Alba, citata de The Guardian . Ei au vorbit…

- Armata rusa a revenit la ceea ce știe ea sa faca cel mai bine: atacuri in masa, nediscriminatorii, cu rachete asupra zonelor civile. Așa arata „razboiul total” declanșat de Putin in Ucraina, la doar doua zile dupa numirea noului comandant al trupelor ruse in aceasta țara, in persoana generalului Serghei…

- Oficialii americani, care au vorbit pentru The New York Times , au spus ca Statele Unite nu au fost la curent din timp cu planul unor oficiali ucraineni care a dus la asasinarea Dariei Dughina, altfel s-ar fi opus, și au admonestat Ucraina dupa cele intamplate. Agențiile de informații ale Statelor Unite…

- Rusia s-a vazut aproape complet izolata la ultima Adunare Generala a ONU, acolo unde niciuna dintre țarile importante nu i-a luat apararea, scrie The Guardian. China și India au cerut ca incheierea razboiului din Ucraina sa fie negociata cat mai repede și s-au abținut sa iși arate sprijinul pentru aliatul…

- SUA vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu "consecinte catastrofale", a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters.