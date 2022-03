Armata rusa incearca sa se repozitioneze in Ucraina, va mentine presiunile asupra Kievului si a altor mari orase si va intensifica ofensiva in regiunea Donbas, afirma secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. „Am auzit anunturi recente ca Rusia va reduce amploarea operatiunilor militare in jurul Kievului si in nordul Ucrainei. Dar Rusia a mintit in mod repetat in legatura cu intentiile. De aceea, vom judeca Rusia in functie de actiuni, nu de vorbe”, a declarat Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa, potrivit epicnews.ro . Stoltenberg spune ca armata rusa nu va renunța…