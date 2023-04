Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Agerpres. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care…

- Anunțul a fost facut luni, 3 aprilie, de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres. "Este o saptamana istorica. Maine (marti, 4 aprilie - n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al 31 membru al NATO. Vom ridica steagul Finlandei pentru prima data aici, la sediul…

- Finlanda a inceput lucrarile la un gard cu o lungime de 200 de kilometri la granița cu Rusia pentru a-și spori securitatea și a impiedica rușii care vor sa scape de mobilizare sa intre ilegal pe teritoriul finlandez, scrie BBC. Gardul va avea o inalțime de trei metri, iar deasupra va fi montata sarma…

- Finlanda a inceput lucrarile la un gard cu o lungime de 200 de kilometri la granița cu Rusia pentru a-și spori securitatea și a impiedica rușii care vor sa scape de mobilizare sa intre ilegal pe teritoriul finlandez, scrie BBC. Gardul va avea o inalțime de trei metri, iar deasupra va fi montata sarma…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Volodimir Zelenski a inregistrat marți seara un mesaj video in care spune ca Kievul asteapta „vesti” de la summitul UE-Ucraina ce se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani. ”Asteptam decizii din partea partenerilor nostri din UE, care sa corespunda progreselor noastre. Progrese care in mod evident…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Tarile membre NATO vor discuta in lunile urmatoare despre tintele privind cheltuielile militare, in contextul in care mai multe state aliate au cerut ca nivelul bugetului militar de 2% din PIB sa devina un prag minim, a anuntat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”Unii aliati…