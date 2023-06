Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la Haga, ca este prea devreme pentru a specula cu privire la efectele mutarii trupelor Wagner in Belarus, dar a subliniat ca alianta nord-atlantica este gata sa se apere impotriva oricarei amenintari, transmite Reuters, citat de Agerpres."Este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți (27 iunie) ca evenimentele din Rusia din weekend au aratat ca razboiul lui Putin din Ucraina a adancit diviziunile in țara, dar aliații Ucrainei inca nu pot subestima Rusia și trebuie sa susțina in continuare Ucraina, potrivit Reuters. Comentariile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va fi prezent sambata, la Ankara, la ceremonia de investire a lui Recep Tayyip Erdogan, reales in 28 mai in functia de presedinte al Turciei, a anuntat vineri Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. Stoltenberg isi anuntase joi intentia de a se deplasa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus.

