- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg denunta duminica un comportament "iresponsabil" al Moscovei, dupa ce Vladimir Putin a plasat in alerta "forta de disuasiune" nucleara a armatei ruse, relateaza AFP. "Aceasta este o retorica periculoasa. Este un comportament iresponsabil", denunta Stoltenberg…

