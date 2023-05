Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit joi la Kiev in prima sa vizita in Ucraina de cand Rusia si-a declansat invazia impotriva acestei tari in februarie 2022, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice. Stoltenberg a adus un omagiu soldatilor ucraineni cazuti…

- Intalnirea de miercuri a liderului rus Vladimir Putin cu omologul sau din Belarus Alexander Lukasenko, venit in vizita la Moscova, a fost "lunga si semnificativa" si "a durat mult dupa miezul noptii", potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza CNN. Joi, Putin si Lukasenko…

- Presedintele Comisiei Europene(CE), Ursula von der Leyen, nu candideaza la functia de secretar general al NATO, a declarat sambata un purtator de cuvant al Comisiei, citat de dpa. Afirmatiile despre acest subiect ale ziarului britanic The Sun sunt „speculatii nefondate”, a comunicat Comisia, la solicitarea…

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…