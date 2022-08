Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a laudat eficiența sancțiunilor internaționale in urma invaziei neprovocate a Rusiei, dupa ce liderul Ungariei a criticat Europa pentru ca „și-a tras un glonț in plamani" cu pedepse financiare și economice necugetate de cand Rusia a invadat Ucraina la sfarșitul lunii februarie.

Nu sanctiunile impotriva Rusiei sunt cele care prelungesc razboiul din Ucraina, ci continuarea existentei Ucrainei, a afirmat ministrul de externe slovac Ivan Korcok, citat joi de agentia slovaca de presa TASR.

Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 40% in primele patru luni ale acestui an, indica datele preliminare publicate miercuri de Ministerul de Finante rus, la aproape trei luni de la declansarea amplei campanii militare ruse din Ucraina, transmite Reuters.

Ucraina "poate sa castige" razboiul impotriva Rusiei, care "nu se deruleaza" asa cum a prevazut Moscova, a estimat duminica secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Guvernul Suediei intenționeaza sa depuna saptamana viitoare o cerere de aderare la NATO, urmand exemplul vecinului sau, Finlanda, care și-a rescris politica de securitate de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in urma invaziei Rusiei in Ucraina, a anunțat joi cotidianul Expressen, citat de Reuters.

Presedintele american Joe Biden a dat vina pe razboiul Rusiei din Ucraina pentru recenta crestere a preturilor la alimente pe plan mondial, cu prilejul unei vizite la o ferma din statul Illinois, unde a promis ajutor pentru agricultorii tarii, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, luni, cancelarului german Olaf Scholz ca trebuie sa fie depuse toate eforturile pentru a evita ca razboiul din Ucraina sa se transforme intr-o "situatie de necontrolat", relateaza postul de radio de stat chinez, citat de Reuters.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica ca raul s-a intors in Ucraina, in timp ce a ținut un discurs emoționant cu ocazia Zilei Victoriei, cand Europa comemoreaza capitularea oficiala a Germaniei in fața Aliaților in cel de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters.